Uitkijken naar een stralend weekend met temperaturen tot 23 graden

Weernieuws

Na een droge en zonnige maand april is het deze week uitkijken naar een warmer intermezzo. Op vrijdag en zaterdag stijgen de temperaturen tot ruim boven 20°C. Een lokale 23°C is zelfs niet uitgesloten. “Wat er op zondag en maandag in de weerkaarten verschijnt, is vrij spectaculair. We naderen de periode rond de IJsheiligen en dat lijkt zich te vertalen in een forse daling van de temperatuur. In de Ardennen groeit tijdens de ochtend zelfs de kans op winterse neerslag. Vanwege de termijn houden we echter een slag om de arm, maar het is iets om op te volgen “, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux