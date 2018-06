Uitdrogende warmte Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 29 juni Jill Peeters

28 juni 2018

17u00 5

Vandaag is het van ’s ochtendsvroeg al zonnig. Enkel aan de kust kunnen er tijdelijk wolkenvelden vanover de Noordzee binnendrijven, maar ook die zullen verdwijnen, en dan wordt het ook daar een stralende dag. Aan zee halen we 20 graden, in het binnenland gaan we weer de zomerse toer op met maxima die makkelijk 27 of 28 graden halen. Er waait daarbij een matige, uitdrogende wind uit het noordoosten.

Vanavond blijft het helder en het koelt slechts langzaam af. Tegen zonsopgang zijn de temperaturen gedaald tot waarden tussen 11 en 14 graden. Er hangt wel wat bewolking, maar meestal is het helder. De wind gaat liggen en is niet meer dan zwak, en komt uit het noordoosten.

Het hogedrukgebied ten noorden van ons zorgt voor een instroom vanuit het oosten. Zo wordt er dus warme, continentale lucht aangevoerd en de temperaturen blijven voor een lange periode erg hoog.

Zaterdag wordt het stralend zomerweer en de temperaturen kunnen al snel stijgen. Aan zee wordt het zomers warm, met 25 graden en in het binnenland gaan we richting tropische 30 graden, op de warmste plekken in de Kempen. Zondag wordt er opnieuw een zomerse dag verwacht met heel de dag zonneschijn. Het gaat snel en hard opwarmen, met maxima die opnieuw uitkomen tussen 25 en 30 graden. Maandag blijft het uitdrogende zomerweer aanhouden. Er zijn dan geen wolken die schaduw zouden kunnen geven, en het wordt heet bij maxima tussen 23 en 28 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een zonnige en bijzonder warme zomerdag.