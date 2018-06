Ufo-wolk gespot boven Friesland Redactie

18 juni 2018

11u53

Bron: AD.nl 0 Weernieuws Veel Friezen zullen gisterenavond allicht verwonderd naar de lucht hebben gekeken. Daar was een spectaculaire wolk te zien, die deed denken aan een ufo.

Het was natuurlijk geen ufo, maar wat was het dan wel? De Nederlandse meteorologen Wilfred Janssen en Raymond Klaassen geven uitleg: "We zien hier een forse stapelwolk die wil doorgroeien naar hogere sferen. Maar dat lukt niet omdat er sprake is van inversie: een warme luchtlaag boven een koude luchtlaag. Lucht kan opstijgen zolang de omgevingslucht kouder is, maar als die warmer wordt, lukt dit niet meer."

Geen ufo dus, maar een grote wolk die graag wil opstijgen. De lucht, die niet verder omhoog kan vanwege de warme luchtlaag, stroomt horizontaal en licht dalend weg. Doordat de lucht tijdens het dalen een beetje opwarmt, lost de wolk aan de randen op, met als resultaat deze spectaculaire pannenkoekvorm, die ook veel weg heeft van het ruimteschip uit de film 'Independence Day'.