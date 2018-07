U vindt het nu al warm? Hittegolf moet nog komen (en temperaturen boven 30 graden ook) DEZE ZOMER LAAT ZICH MAKKELIJK SAMENVATTEN: ZON, ZON EN NOG MEER ZON Bieke Cornillie

17 juli 2018

00u00 0 Weernieuws Het kan niet op deze zomer. En dan doen de weergoden er volgende week nog een schepje bovenop. De kans op een hittegolf stijgt. "Maar de records van de zomer van 1976 gaan we niet breken."

Het weerbericht? Eigenlijk hoef je daar deze zomer je tv niet voor op te zetten. Jill, David, Frank en Sabine: ze vertellen al wéken hetzelfde. Zon, zon en zon. Droog, droger, droogst. "Ik zou mijn weerberichten nu al kunnen inblikken en dan drie weken op reis vertrekken", grapt KMI-weerman David Dehenauw.

Het ziet ernaar uit dat de thermometer nog zeker tot het einde van de maand vlotjes 25 à 30 graden aangeeft. In de loop van volgende week zou het kwik zelfs boven de 30 graden klimmen - in Nederland is er sprake van meer dan 40 graden, maar dat lijkt onze weermannen te kras. Een hittegolf (minstens drie dagen meer dan 30 graden) zit er wél in. "Het is uiteraard afwachten. In Ukkel - onze referentie - is het deze zomer bijvoorbeeld nog geen enkele keer 30 graden geweest." Ook gisteren niet, al scheelde het dan maar 0,1 graad.

De wind komt deze zomer voornamelijk uit het noorden en noordoosten. Dat zorgt ervoor dat we onze vakantie net zo goed in eigen tuin kunnen doorbrengen als in het zuiden van Frankrijk. "De aangevoerde lucht is droog, waardoor de warmte niet 'doef' is", zegt Dehenauw. "Als we een zuidenwind gehad hadden, was die hittegolf nu al een feit."

Uitzonderlijk

Sowieso maken we een uitzonderlijke zomer mee. "De periode van half juni tot half juli zoals we die nu achter de rug hebben, is de laatste 40 jaar nog maar twee keer voorgekomen", zegt David Dehenauw. "In 2010 hadden we een vergelijkbare zomer en die van 1976 was nog extremer." De extreemste ooit, zelfs. Maar 'uitzonderlijk' betekent nog niet dat we dit seizoen de records aan elkaar rijgen. "In juli was het tot nu toe gemiddeld 21 graden, tegenover 18,4 graden normaal. Maar in juli 2006 was dat 23 graden - dat gaan we nu wellicht niet halen." En juni 2018 strandde op 18,1 graden: boven de normale waarde van 16,2 graden, maar nog een stukje onder het record van 1976 (19,2 graden).

Wanneer het voor het laatst nog eens écht druilerig was? Daarvoor moet je al weken terug. In Koksijde bijvoorbeeld is al sinds 7 juni amper nog een spatje gevallen. "Op 1 juni en op 4 juli heeft het nog goed geregend op veel plekken, maar voor de rest is het in Vlaanderen zo goed als droog gebleven. Als er toch iets viel, was dat een druppel op een hete plaat." De droogste zomer ooit was die van 1921, met 43 millimeter neerslag in juni, juli en augustus. De teller voor 2018 staat op 32 mm. Tenzij het bijna niet meer regent tot eind augustus, gaan we ook dat record dus niet 'verbeteren'. "Je moet weten dat er dit jaar best veel verschillen in het land zijn: ten zuiden van Samber en Maas zijn er wél onweders geweest, waardoor de droogte er veel minder erg is. Daar is de toestand eigenlijk normaal."

Luie straalstroom

Wie snakt naar meer vocht, lijkt eraan voor de moeite. Dat is dan weer de schuld van een 'luie straalstroom', legt weervrouw Jill Peeters uit. "De klimaatverstoring zorgt ervoor dat die 'snelweg van lucht' rond de aarde zich anders begint te gedragen. Vroeger liep die vlot door, waardoor we voortdurend een afwisseling van weer hadden. Maar nu zijn die klassieke weerpatronen verstoord. Ze blokkeren, blijven hangen en zorgen vaker voor uitzonderlijk weer. Zo hangt er al heel lang een hogedrukgebied ten noorden van ons land dat de regen op een afstand houdt. Voor hetzelfde geld liggen de kaarten volgend jaar compleet anders en regent het een hele zomer lang."

Sinds half juni zakte de gemiddelde maximumtemperatuur maar drie keer onder de 20 graden.