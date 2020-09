Tyfoon Haishen, met windsnelheden tot 250 km/u, nadert Japan RL

06 september 2020

06u16

Bron: ANP 0 Weernieuws Japan zet zich zondag schrap voor de komst van tyfoon Haishen die het zuidelijke vasteland nadert. De autoriteiten waarschuwen voor enorme regenval, hoge golven en waterstanden en ongekend veel wind. Ze hebben uit voorzorg aangedrongen op de evacuatie van meer dan 100.000 huishoudens in de zuidelijk regio's Okinawa, Kagoshima, Kumamoto en Nagasaki.

Volgens de nationale omroep NHK is door de tyfoon de stroom in meer dan 3.000 huizen in Okinawa en meer dan 8.000 huizen in Amamioshima uitgevallen. Tot nu toe zijn er twee gewonden gevallen.

"Gebieden waar de tyfoon passeert, zullen naar verwachting recordhoge windsnelheden en golven zien", vertelde een meteorologische functionaris zondag tijdens een landelijke persconferentie op tv. "Ik dring er bij iedereen op aan uiterst voorzichtig te zijn, de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen en je eigen leven te beschermen. Als je eenmaal een gebied met veel wind binnenkomt, kun je misschien niet naar een veiligere plek verhuizen."

Er worden tegen maandag windsnelheden tot 252 km per uur verwacht, aldus het meteorologisch bureau. Het centrum van de tyfoon bevond zich op zondag nabij Amamioshima, tussen Kagoshima en Okinawa, en trok met een snelheid van 20 kilometer per uur naar het noorden. Luchtvaartmaatschappijen hebben meer dan 500 vluchten geannuleerd die vertrekken vanuit Okinawa en Zuid-Japan, zei NHK.

Door de tyfoon is ook de zoektocht naar 40 schipbreukelingen gestaakt. Zij bevonden zich aan boord van een vrachtschip met 6.000 koeien dat zonk nadat het eerder deze week in een storm terechtkwam nabij het Japanse eiland Kodakarajima. Tot nu toe werden twee opvarenden gered.

