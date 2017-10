Twitteraar keldert Trump met één foto na uitspraak dat Puerto Rico anderen werk wil laten doen na doortocht orkaan Koen Van De Sype

06u59

Bron: HuffPost, Twitter 0 Twitter Weernieuws Een Twitteraar heeft de Amerikaanse president Donald Trump met één foto op zijn plaats gezet, nadat die de inwoners van Puerto Rico ervan beschuldigd had dat ze zelf de handen niet uit de mouwen wilden steken na de doortocht van orkaan Maria. Die liet het eiland in puin achter.

Maria sloeg tien dagen geleden toe en maakte minsten 16 doden. Nog maar de helft van het eiland heeft weer water en amper 5 procent elektriciteit. Al snel kwam er commentaar dat de Amerikaanse overheid niet op dezelfde manier hulp verleende als in Texas en Florida op het vasteland.

Lees ook Trump reist na felle kritiek dan toch af naar Puerto Rico

Dat stond haaks op het rooskleurige beeld dat Trump ophing vanuit het Witte Huis in Washington. "We doen er alles aan om de Puerto Ricanen te helpen na de rampspoed van Maria", aldus Trump. "We bereiken daarbij ongelooflijke resultaten. Brock Long (Trumps directeur rampenbestrijding, red.) doet fantastisch werk en ook Elaine Duke (de minister van Binnenlandse Veiligheid, red.) werkt erg hard.''



Rampgebied

Toen die laatste het rampgebied bezocht en ook de 10.000 mensen die de Amerikaanse overheid er inzet, noemde Duke de hulpoperatie een "goed-nieuws-show". Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de burgemeester van San Juan: Carmen Yulín Cruz. "Dit is geen 'goednieuwsshow'", brieste ze, "dit is een 'mensengaandoodshow'. Maak alsjeblieft iemand verantwoordelijk voor het redden van levens hier. We sterven en jullie vermoorden ons met inefficiëntie", waarmee ze vroeg om minder papierwerk en meer helpende handen op het terrein.

Dat kon dan weer op geen genade rekenen bij Trump, die op zijn gekende manier tweette dat de inwoners van Puerto Rico willen "dat alles voor hen gedaan wordt, terwijl het een gemeenschappelijke inspanning zou moeten zijn. Wat een slecht leiderschap van de burgemeester van San Juan en anderen in Puerto Rico die hun werknemers niet kunnen overhalen om te helpen."



Buitenverblijf

Waarop tv-schrijfster Jess Dweck een foto postte uit 2011 waarop het gezin Trump te zien is in zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida, omringd door tientallen bedienden. Die maakte deel uit van een reeks waarin de Trumps hun rijkdom etaleerden en hun domein lieten zien. "Ze willen dat alles voor hen gedaan wordt", schreef ze er droog bij. De tweet werd al meer dan 20.000 keer gedeeld en ruim 40.000 keer geliket.

"They want everything to be done for them." pic.twitter.com/SsrVvH6l9s — Jess Dweck (@TheDweck) 30 september 2017