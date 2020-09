Tweede warmste augustus ooit, record uit 1997 net niet verbroken PhT

01 september 2020

10u56 4 Weernieuws Augustus 2020 was net niet de warmste augustusmaand ooit, het record is net niet gebroken, meldt het KMI. De gemiddelde temperatuur komt uit op 20,9 graden, terwijl we in 1997 zo’n 21,2 graden haalden. De koele laatste week zorgde ervoor dat de oogstmaand van 23 jaar geleden de warmste blijft. Voor de gemiddelde maximumtemperatuur was het nog ‘closer’: nu 26,1 °C ten opzichte van 26,2 °C in augustus 1997.

Toch braken we records deze maand: op zaterdag 8 augustus was het in Ukkel 35,9 °C, meteen de warmste augustusdag ooit gemeten. Ook de hittegolf van 5 tot 16 augustus was intens: liefst acht dagen op rij klom het kwik boven de 30 graden.

De zonneschijn was normaal, de neerslag iets lager dan normaal. De zomer in zijn geheel eindigt op een gemiddelde temperatuur van 18,8 °C. Dat levert ons de zevende plek sinds het begin van de metingen (1833) op. Nog merkwaardig ten slotte: het is de vierde zeer warme zomer op rij.