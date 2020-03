Twee dagen zachter weer op komst, vanaf zondag opnieuw kouder TT

27 maart 2020

06u45

Bron: Belga 10 Weernieuws De dag start vandaag zonnig. In de namiddag neemt de bewolking stilaan toe vanuit het zuidoosten, maar het blijft over het algemeen droog. Het wordt iets zachter met maxima van 9 graden aan zee, 10 graden op de Ardense hoogten en 14 graden in de Kempen. De wind waait matig uit het noordoosten. Aan zee waait de wind matig tot soms vrij krachtig uit het noorden tot noordoosten, zegt het KMI.

Volgende nacht wordt het gedeeltelijk tot lichtbewolkt, maar het blijft over het algemeen droog. De minima schommelen tussen 2 graden op de Ardense hoogten en 7 graden aan de kust. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten.

Morgen wordt het zachter en blijft het over het algemeen droog. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. De maxima schommelen tussen 10 graden aan zee en 16 graden in Belgische Lotharingen. Er waait een matige wind uit noord tot noordoost. Langsheen de kust en over het noordwesten van het land waait de wind soms vrij krachtig.

Zondag stroomt koudere lucht van polaire oorsprong over onze streken. Er waait een onaangename matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele lokale buien. Op de Ardense hoogten kunnen enkele sneeuwvlokken vallen. De temperaturen zullen niet hoger zijn dan 4 tot 8 graden.

Maandag blijft het koud met een schrale noordoostenwind. Het wordt erg wisselvallig en lokaal kunnen enkele buien ontstaan. In de Ardennen kan er mogelijk wat sneeuw vallen, elders zijn dit regenbuien of buien van korrelhagel. De maxima klimmen niet voorbij 3 tot 7 graden. Er wordt nachtvorst voorspeld.

