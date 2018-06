Tsunami, maar vanuit de lucht: storm dumpt tonnen water in Alpenmeer HR

17 juni 2018

08u03

Bron: Facebook 9 Weernieuws Een tsunami, maar dan vanuit de lucht. Zo omschrijft bergbeklimmer Peter Maier (27) het opmerkelijke weerfenomeen dat hij kon vastleggen aan de Millstätter See in Oostenrijk. Het gaat om een zogenaamde downburst of microburst.

Bij een downburst of microburst is er een zeer lokale, plotselinge verandering in de wind, waarbij de lucht plots heel fel versnelt op weg naar het aardoppervlak. In dit geval lijkt het wel alsof iemand plots een emmer water in het bergmeer giet. Dat heeft een lengte van 12 kilometer en is tot 1,5 kilometer breed, en ligt op een hoogte van ongeveer 600 meter. "Een lucky shot", zegt de fervente bergbeklimmer die toch altijd verschillende camera's bij zich heeft om de wonderen der natuur vast te leggen. "Zo'n beelden, dat kan je niet plannen." Op Facebook werden de beelden al 1,6 miljoen keer bekeken.

Het weerfenomeen zelf is overigens een van de grote gevaren voor de luchtvaart. De meeste vliegtuigen zijn wel uitgerust met veiligheidssystemen om piloten te waarschuwen voor windschering.