Trump trekt klimaatopwarming opnieuw in twijfel. Frank Deboosere: "Hij kent verschil niet tussen weer en klimaat" ADN

18u13 0 AP, VRT Weernieuws In verschillende delen van de Verenigde Staten is het momenteel zo extreem koud dat de Amerikaanse president Donald Trump het niet kon laten de kou aan te grijpen om de klimaatopwarming opnieuw belachelijk te maken. “We kunnen wel een beetje van die goede oude global warming gebruiken”, klonk het schertsend op Twitter. Weerman Frank Deboosere zet de puntjes op de i: “Trump maakt een beginnersfout: hij verwart “weer” met “klimaat"."

Speciaal voor de Amerikaanse president legt de weerman het graag nog eens uit. “Het weer, dat zijn de omstandigheden zoals ze op een bepaald moment zijn”, schrijft Deboosere op zijn website. “Terwijl je dit leest, kan het buiten koud en guur zijn. Of de zon kan schijnen, of het onweert, of het waait. Door te luisteren naar het weerbericht, kennen we alle elementen die het weer bepalen. Het weer voor vandaag, voor vannacht, voor morgen. Als we heel veel weergegevens bij mekaar voegen, bekomen we het klimaat. Het klimaat, dat is het resultaat van 30 jaar onafgebroken waarnemingen van het weer."

Dat delen van Amerika op dit moment in de greep zijn van een extreem koudefront – waarbij in de staat Pennsylvania maar liefst 135 centimeter sneeuw op dertig uur viel (een record) en in de staat New Hampshire een kouderecord van -36,6 graden Celcius werd gemeten – betekent dan ook niet dat ‘die goede oude klimaatopwarming’ een fabeltje is. “We zien dat het klimaat in de loop der jaren verandert. Het klimaat warmt op”, benadrukt Deboosere. “Het is beangstigend dat de machtigste man van de wereld niet verder kijkt dan "vandaag"."