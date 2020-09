Truck meegesleurd door overstromingen in Zuid-Frankrijk Noodweer treft zuiden van Frankrijk, code rood in departement Gard HAA

19 september 2020

16u42

Bron: ANP, France Meteo, Le Dauphiné, BFM-TV 0 Weernieuws Het zuiden van Frankrijk wordt getroffen door noodweer. In het departement Gard zijn er overstromingen en is code rood afgekondigd. Een vrachtwagen werd er vanochtend meegesleurd door het water.

De overstromingen worden veroorzaakt door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen. Ook vanmiddag gingen de hemelsluizen open in Zuid-Frankrijk. Felle regen- en onweersbuien trokken over onder meer de Cevennen. In een uur tijd viel er tussen de 50 en 80 milliliter regen.

Het departement Gard kreeg code rood van de Franse weerdienst. In de omliggende departementen Lozère, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var en Alpes-Maritimes is code oranje van kracht.

Er zijn geen berichten van slachtoffers. Wel zijn er in het departement Gard drie reddingsoperaties aan de gang, meldden bronnen aan BFM-TV.

In het dorpje Massiès, een deelgemeente van Thoiras, werd vanochtend een vrachtwagen door het wassende water meegesleurd. Beelden van het natuurgeweld werden gedeeld op Twitter.

⚠️ Le niveau du Gardon continue de monter. Camion emporté par la crue. Soyez très prudents. #episodecevenol #Gard @Prefet30 @infoclimat @lachainemeteo pic.twitter.com/o6hl7yR5VQ Météo Alès Cévennes(@ MeteoAles) link