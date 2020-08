Tropische temperaturen tot woensdag, nadien wisselvallig LH

10 augustus 2020

06u11

Bron: Belga 28 Weernieuws Wie had gehoopt op wat verkoeling bij het begin van een nieuwe week is eraan voor de moeite. We krijgen maandag alweer maxima van 30 tot 36 graden met zon en wolken en mogelijk enkele lokale warmteonweders, meldt het KMI. Code rood blijft ook gelden vandaag.



Er waait een zwakke veranderlijke tot oostelijke wind. Aan zee is de wind matig uit oost krimpend naar noordoost. Maandagavond en -nacht is het opnieuw licht- tot wisselend bewolkt met nog kans op een paar lokale (onweers)buien. In de meeste streken blijft het echter droog. Het wordt nogmaals een zeer zachte nacht met minima tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de steden. De oosten- tot zuidoostenwind waait overwegend zwak.

Ook dinsdag is het zeer warm met zonnige perioden en wolkenvelden. In het binnenland blijft een lokale onweersbui mogelijk. De maxima schommelen van 30 graden op de Ardense hoogten en aan zee tot lokaal 36 of 37 graden elders.

Woensdag duurt het zeer warme weer nog voort met maxima van 29 tot 36 graden. De kans op een regen- of onweersbui wordt in de loop van de dag en avond wel groter dan de voorgaande dagen.

Donderdag wordt het wisselvallig met in de meeste streken buien en onweer. Het wordt minder warm met nog maxima van 26 tot 31 graden.

Vrijdag tot slot wisselend bewolkt met kans op enkele buien, mogelijk met onweerachtig karakter. De maxima schommelen in het centrum rond 25 graden.

Code rood

Tot en met vandaag zal in vele provincies code rood gelden en deze namiddag, of ten laatste in de vroege avond, zal op basis van waarnemingen en voorspellingen beslist worden over de verlenging. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden.