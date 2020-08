Tropische temperaturen tot woensdag, kans op lokaal fel onweer neemt komende dagen toe LH

10 augustus 2020

06u11

Bron: Belga 56 Weernieuws Wie had gehoopt op wat verkoeling bij het begin van een nieuwe week is eraan voor de moeite. Opnieuw is er een erg hete namiddag op komst vandaag. De zonnige momenten worden wel afgewisseld met wolkenvelden, en zeer lokaal bestaat een kans op onweer. Zo’n onweer kan wel vrij fel uitpakken. Aan zee en in de Ardennen wordt het tot 31 graden, elders tot 36 graden. Code rood blijft ook gelden vandaag.



Er waait een zwakke veranderlijke tot oostelijke wind. Aan zee is de wind matig uit oost krimpend naar noordoost. Maandagavond en -nacht is het opnieuw licht- tot wisselend bewolkt met nog kans op een paar lokale (onweers)buien. In de meeste streken blijft het echter droog. Het wordt nogmaals een zeer zachte nacht met minima tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de steden. De oosten- tot zuidoostenwind waait overwegend zwak.

De minima liggen tegen dinsdagochtend tussen 19 en 23 graden. Het vervolg van de dag wordt opnieuw erg heet. Lokaal bestaat weer de kans op onweer. Aan zee en in de Ardennen wordt het tot 32 graden, elders 36 tot lokaal 37 graden. ‘s Avonds hetzelfde bekende patroon: erg lang warm, met lokale onweershaarden die geleidelijk uitdoven.

Ook woensdag is het nog vrij zonnig, bij temperaturen tot 28 graden in de Hoge Ardennen en 35 graden in het centrum, maar ook onstabiel. In de loop van de dag vergroot de kans op lokale onweersbuien.

Ook op donderdag een grote kans op onweersbuien, die mogelijk fel kunnen zijn. Het kwik begint te zakken, tot 26 of 27 graden aan zee en 31 graden in de Kempen.

De kans op onweer neemt af vanaf vrijdag. Het wordt dan wisselend bewolkt met hier en daar een bui, bij maxima tussen 24 graden aan zee en in de Ardennen en 27 graden in de Kempen.

Op zaterdag eveneens wisselend bewolkt met kans op een lokaal buitje. Het kwik schommelt tussen de 22 en 26 graden.

Code rood

Tot en met vandaag zal in vele provincies code rood gelden en deze namiddag, of ten laatste in de vroege avond, zal op basis van waarnemingen en voorspellingen beslist worden over de verlenging. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden.

