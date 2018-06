Tropische temperaturen in het midden van het land, koeler aan zee IB

27 juni 2018

06u48

Bron: Belga 1 Weernieuws Het wordt vandaag zomers warm en zonnig met maxima tussen 23 graden op de Ardense hoogvlakten en 28 graden in de Kempen. Wat lichte stapelbewolking is mogelijk, vooral in de namiddag en in het oosten van het land. De wind waait matig uit het noordoosten.

In de kuststreek ruimt de wind naar noord tot noordoost en wordt hij soms vrij krachtig na de middag. Daar stijgen de temperaturen niet hoger dan 20 graden, zegt het KMI.

Volgende nacht wordt rustig en helder tot licht bewolkt. Na een zeer aangename avond dalen de temperaturen naar 11 tot 16 graden. In het binnenland zwakt de oost- tot noordoostenwind af, maar aan zee waait er nog een matige noordoostenwind.

Stapelwolken

Ook morgen blijft het zonnig en warm weer, met mogelijk enkele stapelwolken in de loop van de dag. In het binnenland halen we maxima tussen 23 of 24 graden op de Ardense toppen en 27 of 28 graden boven de zandgronden. Daarbij staat er een matige oostelijke tot noordoostelijke wind. Aan zee zorgt een noordelijke tot noordoostelijke wind voor wat minder warm weer, met maxima die liggen tussen 21 en 23 graden.

Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen zonnig. In het zuidoosten van het land kunnen de stapelwolken op het eind van de dag wel wat dreigender worden. De maxima liggen tussen 25 en 30 graden en de wind is matig uit noordoostelijke richtingen. Aan de kust wordt het dankzij een noordelijke tot noordoostelijke wind niet warmer dan 21 of 22 graden.

Meer over weer

Kempen

KMI