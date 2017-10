Tropische storm Ophelia eist mensenleven in Ierland ib eb

14u02

Bron: ANP 9 AFP Weernieuws De orkaan Ophelia is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm en teistert de zuidkust van Ierland. Door de storm is zeker één persoon om het leven gekomen. De vrouw overleed volgens omroep RTE toen een boom op haar auto viel in het zuidoosten van het land. Het slachtoffer was de enige inzittende van het voertuig. Ze overleed ter plekke.

Ophelia leidt tot nu toe tot omgevallen bomen, kapotte hoogspanningslijnen en 10 meter hoge golven voor de kust. De Ierse regering heeft waarschuwingen doen uitgaan dat het de ergste storm van de aflopen vijftig jaar kan worden. Ongeveer 120.000 woningen hebben geen elektriciteit en op de luchthaven van de hoofdstad Dublin zijn 130 vluchten geannuleerd. Scholen en ziekenhuizen zijn gesloten en het openbaar vervoer rijdt niet. Het leger is met zandzakken paraat voor het geval er overstromingen ontstaan.

Woman killed by falling tree in Waterford - first casualty of #Ophelia Jon Williams(@ WilliamsJon) link

Binnen blijven

De storm kwam aan het eind van de ochtend aan land. Op het zuidelijkste punt van Ierland werden snelheden van 176 kilometer per uur gemeten volgens de Ierse meteorologische dienst. Overal in het land worden winden van orkaankracht verwacht, zei de Ierse premier Leo Varadkar. Hij adviseerde mensen om binnenshuis te blijven. "De storm is in sommige delen van het land nog niet zo erg, maar op een gegeven moment komt die op je pad'', aldus Varadkar tijdens een persconferentie.

De meteorologische dienst van Groot-Brittannië heeft een weeralarm van 16.00 tot 23.00 uur (Nederlandse tijd) afgegeven voor Noord-Ierland. De storm kan daar ook levensgevaarlijk worden en waarschijnlijk transportbeperkingen, stroomonderbrekingen en vliegend puin veroorzaken. Volgens de Ierse meteorologische dienst trekt de storm later langs de westkust richting Schotland.