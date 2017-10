Tropische storm Nate, op weg naar VS, is nu orkaan ADN

08u09

Bron: Belga 0 NASA Hurricane Weernieuws De tropische storm Nate, die op weg is naar de Amerikaanse staten Louisiana en Mississipi, is getransformeerd in een orkaan van categorie 1. Dat meldt het Amerikaanse National Hurricane Center. Het oog van de orkaan bevindt zich deze ochtend (Belgische tijd) tussen Mexico en Cuba.

Het nationaal orkaancentrum had al eerder het orkaanalarm afgekondigd voor New Orleans, meldt CNN. Het is al de derde orkaan in zes weken die over de Amerikaanse kusten zal razen. Het alarm geldt voor de regio rond New Orleans, in de staat Louisiana, en meer oostelijk tot aan de grens met Alabama en Florida.

Lees ook Het blijft stormen in Centraal-Amerika: Nate eist al twintigtal levens

21 doden

De doortocht van Nate heeft in Nicaragua, Honduras en Costa Rica tot zware overstromingen geleid die al aan minstens 21 mensen het leven hebben gekost.

EPA

EPA

REUTERS

AFP