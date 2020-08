Tropische storm Marco zwelt aan tot orkaankracht en koerst richting Amerikaanse zuidkust KVE

23 augustus 2020

22u42

Bron: Belga 0 Weernieuws De tropische storm Marco is in de Golf van Mexico aangezwollen tot orkaankracht met windsnelheden tot 120 km per uur en nog hardere windstoten. Het National Hurricane Center in Miami verwacht dat het natuurgeweld vanaf maandag voor veel overlast gaat zorgen in een groot gebied aan de Amerikaanse zuidkust.

Zoals het er nu naar uitziet, koerst Marco richting Louisiana. Deze staat, waar onder andere de stad New Orleans ligt, werd in 2005 zwaar getroffen door orkaan Katrina. Er vielen meer dan 1800 doden en de schade liep op tot boven de 150 miljard dollar.

Terwijl Marco nog niet aan land is, ligt Laura al klaar. Deze nu nog tropische storm teistert de Dominicaanse Republiek en Haïti en trekt daarna zeer waarschijnlijk door naar Cuba en de Golf. Naar verwachting bereikt Laura donderdag als orkaan de kust.

Op videobeelden die zondag zijn verspreid, is te zien dat mensen in Port-au-Prince tot hun middel door het modderige water waden. Het gaat om de ergste overstromingen in jaren in de Haïtiaanse hoofdstad. De regering heeft de bewoners langs de Artibonite-rivier opgeroepen te evacueren omdat de zwaartekrachtdam verderop de vele regen mogelijk niet aan kan. Aan de zuidkust kwam een meisje van 10 om doordat een boom op haar huis viel.