Tropische storm Gordon bereikt kust VS en maakt meteen dodelijk slachtoffer

05 september 2018

Bron: ANP 0 Weernieuws De tropische storm Gordon heeft de Amerikaanse kust bereikt. De storm kwam aan bij de plaats Pascagoula in de staat Mississippi. De verwachting was dat Gordon nog zou aansterken tot een orkaan, maar zover kwam het niet. In het stormgebied worden maximale windsnelheden van 110 kilometer per uur bereikt.

De storm maakte al een eerste slachtoffer nog voordat de kust was bereikt. Een inwoner van Pensacola, in Florida, kwam om het leven toen een boom omviel op de caravan waar hij in woonde. Dat meldt een lokale nieuwszender.

De hevige regenval zorgde al uren voor de storm aan land kwam voor grote problemen. Op sommige plekken stond een halve meter water.

Deskundigen verwachten dat de storm snel in kracht af gaat nemen, nu hij het land heeft bereikt. Zolang een storm boven zee is, neemt de kracht toe, daarna niet meer.