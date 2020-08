Tropische dag met temperaturen boven 30 graden: code oranje in Limburg, morgen in bijna heel België KVDS

06 augustus 2020

14u44

Bron: Belga, KMI, NoodweerBenelux 140 Weernieuws Het wordt in grote delen van het land een tropisch warme dag. In het centrum kan het kwik 31 graden halen en in de Kempen zelfs 33 graden. Het KMI kondigt code geel af en roept op om waakzaam te zijn voor de gevolgen van de hitte. In Limburg is dat zelfs code oranje. Voor morgen geldt in alle provincies code oranje, met uitzondering van de kust.



Aan de kust wordt het - zeker in de namiddag - iets frisser door een zeebries en daarom is daar code groen van kracht. In de Ardennen klimt de temperatuur richting 28 graden. Overal is er veel zon, met af en toe enkele hoge wolkensluiers. Vanavond en -nacht blijft het helder, bij minima tussen 10 en 18 graden. Ook de komende dagen wordt het tropisch warm.

Weerdienst NoodweerBenelux ziet zelfs een langdurige periode met zeer hoge maxima naderen. “Zoals de meeste recente weerkaarten nu schetsen, zijn we vertrokken voor een stevige hittegolf met vanaf vrijdag op meerdere plaatsen een reeks van 35°C”, aldus weerexpert Nicolas Roose. Ook na het weekend verwacht de weerdienst nog hoge maxima in de grootorde van 35°C of lokaal nog iets meer”

Maatregelen

Bij dergelijke erg hoge temperaturen zijn bepaalde maatregelen noodzakelijk, volgens het KMI. “Regelmatig drinken, je lichter kleden, de dag in koelere ruimten doorbrengen, je gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (in kleinere porties) tot je nemen en deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden”, klinkt het bij wijze van illustratie.



Vandaag is code oranje alleen van kracht in Limburg, maar morgen zal dat in het hele land zijn met uitzondering van de kust. Daar is het code geel. Code oranje betekent dat je voorbereid moet zijn en de raadgevingen van de overheid moet opvolgen.

Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, met maxima die ook aan zee boven de 30 graden uitkomen, al steekt daar in de namiddag opnieuw een matig zeebriesje op. In het centrum van het land klimt het kwik tot 35 graden.

Zaterdag blijft het zonnig met af en toe enkele wolkenvelden. Het wordt dan nóg warmer, met maxima rond 30 graden aan zee en van 32 tot plaatselijk zelfs 37 graden in het binnenland. Langs de kust steekt na de middag opnieuw een matige noordoostelijke zeebries op.

Ook zondag zonnig en erg warm met temperaturen tot 35 graden in het binnenland, al is er dan wel kans op een zeer lokale warmte-onweer. Aan zee wordt het door de noordoostelijke zeebries opnieuw iets minder heet, met maxima onder de 30 graden.

Begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm, met opnieuw maxima tussen de 30 en 36 graden. Een lokale bui is dan niet uitgesloten. Vanaf woensdag zijn de verwachtingen onzeker. Mogelijk komt er dan een weersverslechtering vanuit het westen, met kans op onweer.

