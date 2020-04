Tropische cycloon Harold neemt in kracht toe en raast op eiland Vanuatu af

STC #Harold Cat 5 is about 40-50km offshore SW Espiritu Santo & will continue at this level as he crosses N Malakula this evening into the sea bordering Ambae, Pentecost & Ambrym - 1 min Winds 222KPH / 120KN - GUSTS TO NEAR 270KPH / 145KN

10 min winds - 215KPH / 115KN pic.twitter.com/gxLVqQSzJT

#TropicalcyclonesWorldwide(@ Tropicalcyclon8)