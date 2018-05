Tropisch warm Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 26 en 27 mei Jill Peeters

24 mei 2018

Morgen krijgen we vaak zonnig weer, afgewisseld met soms wat meer stapelwolken of hoge wolkensluiers. Het blijft wellicht overal droog. Het wordt warm, met maxima tussen 23 of 24 graden in de Ardennen en 29 graden in de Kempen. Ook 's avonds blijft het nog lang warm. Aan de kust wordt het zo'n 25 graden, maar daar draait de wind in de namiddag naar noordoostelijke richtingen waardoor het afkoelt. In het binnenland waait er een matige oostenwind.

