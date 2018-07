Tropisch warm en zonnig begin van de dag, later kans op onweersbuien IB

16 juli 2018

07u06

Weernieuws Hoewel ook vandaag weer op de meeste plaatsen zonnig begint, ontstaan er in de loop van de dag wel stapelwolken. Die kunnen, vooral in de loop van de namiddag en de avond, uitgroeien tot plaatselijke onweersbuien. De maxima liggen rond de 25 of 26 graden aan zee en op de Ardense hoogten, elders wordt het 28 tot 31 graden. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt, met kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. De minima schommelen van lokaal 10 graden in Hoge Venen tot 17 graden in het centrum van het land.

Vanuit het westen komt er op dinsdag wat minder warme lucht over het land. Er verschijnen ook meer wolken, met perioden van regen of buien, eventueel met een onweer. Over het uiterste westen kan het echter droog blijven. De maxima schommelen van 22 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 27 of 28 graden in de Kempen.



Woensdag is het meestal droog en licht tot gedeeltelijk bewolkt. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden. Vanaf donderdag wordt het weer warmer, met maxima tot plaatselijk 30 graden. Overdag krijgen we volop zon, maar 's avonds en 's nacht kunnen vanuit Frankrijk regen- en onweersbuien binnendrijven.