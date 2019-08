Tropisch dagje Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 27 augustus Jill Peeters

26 augustus 2019

11u30 15 Weernieuws Dinsdag wordt het opnieuw een zonnige en tropisch warme dag. De maxima liggen gemiddeld op 33 graden en ook aan zee klimt het kwik tot net boven de tropische grens van 30 graden. Er staat daarbij een nauwelijks voelbare, zwakke zuidenwind. Vooral in het westen en centrum van ons land is het zonnig, terwijl er in de namiddag in het oosten van het land opnieuw stapelwolken ontwikkelen. Tegen de avond is er een lokaal warmteonweder mogelijk.

Dinsdagavond blijft het droog in het westen en centrum en het is niet meer dan licht bewolkt. Voornamelijk in de Ardennen hangt er meer bewolking en daar kunnen tot middernacht nog enkele onweersbuien voorkomen. Nadien wordt het ook daar opnieuw zo goed als droog. De warmte blijft nog lang hangen en het koelt ook niet zoveel af, met minima die uitkomen rond 18 graden.

Het einde van de hittegolf is in zicht, want in het tweede deel van de week zal het koeler zijn, nadat een reeks regen- en onweersbuien zijn overgetrokken. Het hogedrukgebied dat het zonnige en rustige weer vasthield boven ons land, schuift wat verder oostwaarts en daardoor wordt er onstabielere lucht aangevoerd.

Woensdag is het in de ochtend nog droog en zonnig en na de middag komen er overal stapelwolken tot ontwikkeling. Later op de dag zijn er regen- en onweersbuien. Het wordt een drukkend warme dag, met maxima rond 30 graden.

Donderdag is het een wisselende dag, met zon en buien. Vooral na de middag wordt het opnieuw zonniger, met maxima rond 23 graden.