Totale zonsverduistering in Zuid-Amerika lokt zelfs celebrities RL

02 juli 2019

04u29

Bron: The Chile Times, Space.com, Ahora Noticias Chile 4 Weernieuws In België moeten we nog wachten tot het jaar 2151, maar miljoenen Zuid-Amerikanen kunnen dinsdag al genieten van een totale zonsverduistering. In de namiddag zal het twee minuten pikkedonker worden. Wie meer geld dan geduld heeft, is voor de speciale gebeurtenis al afgereisd naar het zuidelijk halfrond.

Het bijzondere fenomeen komt op onze planeet gemiddeld minder dan een keer per jaar voor, en is meestal niet zichtbaar vanuit bewoonde gebieden. Zo is het alweer bijna 20 jaar geleden (11 augustus 1999) dat de totaal verduisterde zon (niet) te zien was in België.

Celebrities en toeristen

Enkele duizenden toeristen hebben hun verblijf in Zuid-Amerika dan ook zorgvuldig uitgestippeld om de eclips te kunnen zien. Onder hen ook verschillende celebrities. Volgens de Chileens media gaat het onder andere om voormalig Amerikaans president Bill Clinton, Queen-gitarist - en astrofysicus - Brian May, Richard Branson en Bill Gates. Zij zullen ‘glampen’ oftewel luxueus kamperen samen met 230 andere steenrijke bezoekers, die tot wel € 4.500 per kaartje hebben neergelegd voor deze exclusieve accommodatie in Chili.

Wat is een zonsverduistering?

Het fenomeen doet zich voor als de maan zich precies tussen de zon en de aarde plaatst. Hoewel de maan veel kleiner is dan de zon, staat ze ook veel dichter bij de aarde. Hierdoor werpt de maan een grote schaduw over de aarde. Hoewel de verduistering ongeveer twee uur duurt, zal de totale verduistering slechts een minuut of twee duren. Op dat moment verschijnen ook verschillende sterren en planeten aan de hemel die normaal niet zichtbaar zijn door het zonlicht.

De eclips zal het eerst te zien zijn in de Chileense kustplaats La Serena, gelegen aan de Pacifische Oceaan. De Chileense minister van Werkgelegenheid heeft bedrijven daarom opgeroepen om hun werknemers een extra pauze te geven of eerder naar huis te sturen, zodat ook zij van de zonsverduistering kunnen genieten. “Het zal nog jaren duren voordat we opnieuw zon natuurwonder van deze grote zullen meemaken”, aldus de minister.

Hoewel alleen in een strook van 200 kilometer in Argentinië en Chili de verduistering compleet zal zijn, kunnen ook inwoner van Bolivia, Brazilië, Paraguay en Uruguay een gedeeltelijke verduistering zien. De miljoenen inwoners van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hebben geluk: zijn hoeven de metropool niet uit om de eclips mee te kunnen maken.

¿Están listos? Are you ready? ☀️ 🌑 🌎



A total solar eclipse will be seen over parts of Argentina and Chile on July 2 and we're covering it live in English & Spanish. Here's how you can watch: https://t.co/GNe4WHzbr5 pic.twitter.com/3aphaj8YM7 NASA(@ NASA) link

Meekijken

Wie in Europa naar de hemel kijkt, zal helaas niets van de verduistering meekrijgen. Maar wie achter de computer kruipt, kan het bijzondere fenomeen wél zien. Bijvoorbeeld via de website van het European Southern Observatory. De organisatie heeft verschillende telescopen in de Chileense Atacamawoestijn, en zal vanaf het observatorium rechtstreeks uitzenden vanaf 20.15 onze tijd. Ongeveer anderhalf uur later vindt de totale verduistering plaats. Ook heeft het observatorium duizend mensen uit de omgeving uitgenodigd om tussen de telescopen te genieten van de eclips.

Alleen het weer kan nog roet in het eten gooien...