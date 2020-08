Tot woensdag hoge ozonconcentraties, vandaag overschrijdingen in het noorden van het land redactie

10 augustus 2020

12u05

Bron: Belga 0 Weernieuws Tot woensdag verwacht de Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu (IRCEL) hoge ozonconcentraties in de lucht. Vandaag liggen overschrijdingen van de Europese informatiedrempel in het noorden van het land in het vooruitzicht.

Enkele lokale regenbuien en meer wind zondag zorgden voor minder ozon in vergelijking met zaterdag. De Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter werd gisteren op twee meetplaatsen overschreden in Vlaanderen. Zaterdag was dat het geval op 19 meetpunten in Vlaanderen, drie in Brussel en twee in Wallonië.

De hoogste uurgemiddelde ozonconcentratie werd zondag in de late namiddag opgetekend in het West-Vlaamse Moerkerke (202 microgram per kubieke meter). Ook in het Antwerpse Berendrecht (186 microgram per kubieke meter) werd de Europese informatiedrempel overschreden. De hoogste gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie in Brussel werd in Sint-Agatha-Berchem (168 microgram per kubieke meter) opgetekend. In Wallonië zorgde Bergen (172 microgram per kubieke meter) voor het piekcijfer.

Vandaag 10/8 wordt het opnieuw zeer warm met temperaturen van 30 graden aan zee tot 36 graden in de Kempen. Door de opstapeling van luchtvervuiling de voorbije dagen in combinatie met de hitte en een zwakke oostelijke wind, zullen de ozonconcentraties opnieuw hoog oplopen, tussen 155 en 200 microgram per kubieke meter. IRCEL verwacht overschrijdingen van de Europese informatiedrempel in het noorden van het land.

Dinsdag 11/8 kunnen de waarden oplopen tot 215 microgram per kubieke meter in een groot deel van het land. Woensdag wijzigt dat beeld nauwelijks.

Volgens de voorspellingen van het KMI wordt het vanaf donderdag wisselvallig weer met buien en onweer. De temperaturen zouden geleidelijk afnemen. Dit zal de ozonconcentraties sterk doen afnemen, aldus IRCEL.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Intensief sporten wordt dus afgeraden. Ozonconcentraties binnenshuis zijn gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht, brengt IRCEL in herinnering.

