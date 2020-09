Tot woensdag genieten van de nazomer RL

20 september 2020

Bron: Belga 0 Weernieuws Ook zondag zal de zon opnieuw op de afspraak zijn. Het blijft warm voor de tijd van het jaar, met maxima van 21 graden aan zee tot plaatselijk 26 graden in het binnenland, zo luidt de weersverwachting van het KMI.

Het blijft zondag droog met veel zonneschijn en temperaturen boven de 20 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Zondagavond en de volgende nacht wordt het helder tot lichtbewolkt met minima tussen 5 en 12 graden.

Ook maandag belooft een droge en zonnige dag te worden, met maxima van 20 tot 25 of 26 graden in het binnenland. Dinsdag blijft het mooi weer. Plaatselijk zijn er enkele wolken, maar het blijft wellicht droog bij maxima van 21 graden aan zee tot lokaal 26 of 27 graden in het binnenland.

Woensdag kantelt het weer. Het wordt onstabieler met een toenemende kans op perioden van regen of buien, eventueel met onweerachtig karakter. Het is nog zacht voor de tijd van het jaar bij maxima van 19 tot 23 graden.

Donderdag wordt een wisselvallige dag met perioden van regen of buien. De maxima schommelen dan tussen 15 en 20 graden. Wisselvallig zou het ook vrijdag worden, en het wordt frisser. In de meeste streken zal het kwik niet boven 15 graden uitstijgen.

Zaterdag vallen er mogelijk minder buien en verschijnen er meer opklaringen bij maxima rond 16 graden.

