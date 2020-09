Tot woensdag aangenaam zomerweer, dan komt omslag naar de herfst RL HR

20 september 2020

06u26

Bron: Belga, Noodweerbenelux 0 Weernieuws Hogedruk boven het Europees vasteland zorgt ook vandaag voor aangenaam zomerweer. Na het weekend beloven maandag en dinsdag nog mooi te worden met veel ruimte voor de zon en maxima tussen 22 en 25°C. Vanaf woensdag verwacht weerdienst NoodweerBenelux een verandering in het weerpatroon. “Depressies vanaf de Atlantische Oceaan kunnen ons dan vlot bereiken waardoor de neerslagkans en de wind zal toenemen”, aldus weerexpert Nicolas Roose.

Vandaag, maandag en dinsdag profiteren we van voldoende hogedruk in de buurt van ons land om de neerslagkans laag te houden. De temperaturen blijven hoog voor de tijd van het jaar en schommelen rond 25°C op zondag. Er waait een matige noordoostenwind. Zondagavond en de volgende nacht wordt het helder tot lichtbewolkt met minima tussen 5 en 12 graden.

Ook maandag belooft een droge en zonnige dag te worden, met maxima van 20 tot 25 of 26 graden in het binnenland. Dinsdag blijft het mooi weer. Plaatselijk zijn er enkele wolken, maar het blijft wellicht droog bij maxima van 21 graden aan zee tot lokaal 26 of 27 graden in het binnenland.

Na woensdag maakt hogedruk op het Europees vasteland plaats voor depressiegeweld uit het noorden. Deze lagedrukgebieden brengen niet alleen regen met zich mee maar zullen ook de wind gevoelig aanwakkeren. Temperaturen zakken van 20°C op woensdag naar amper 15°C op vrijdag. NoodweerBenelux verwacht dat veel bomen in sneltempo hun bladerdek zullen verliezen wat in combinatie met regen voor gladde wegen kan zorgen.