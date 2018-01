Tot drie meter sneeuwval verwacht in Zwitserland en Italië Haytze Teerink

21u44

Bron: AD.nl 0 AFP Weernieuws Een aantal wintersportgebieden blijft de komende dagen last houden van heftig winterweer. In het noordwesten van Italië en zuiden van Zwitserland wordt tot en met dinsdag twee tot drie meter sneeuwval verwacht, meldt Weerplaza.

De lokale weerdienst in de Alpenlanden heeft zelfs code oranje aangekondigd voor de komende 48 uur. Dat houdt in dat dorpen ingesneeuwd kunnen raken en in lager gelegen gebieden kunnen rivieren overstromen omdat ze de grote hoeveelheid neerslag niet aankunnen.

De afgelopen dagen leidde hevige sneeuwval in Frankrijk al tot grote problemen. Pistes bleven dicht, wegen werden gesloten en toeristen werd in sommige gebieden zelfs afgeraden om hun accommodaties te verlaten. In de Franse Alpen geldt dan ook nog altijd code oranje vanwege lawinegevaar.

Middellandse Zee

Vanwege de zuidelijke wind wordt er vochtige lucht vanaf de Middellandse Zee naar de Alpen gestuwd, meldt meteoroloog Michiel Severin van Weerplaza. ,,Die lucht botst tegen de bergen en wordt gedwongen om omhoog te gaan. Bij dat proces ontstaat continu neerslag en doordat de lucht zeer vochtig is, gaat het deze keer om zware neerslag.''

Daarbij kan tot wel drie meter sneeuw vallen en tot 30 centimeter aan regenwater. Severin verwacht dat de hoeveelheid neerslag rond dinsdagmiddag en –avond een stuk minder wordt. ,,Dan kunnen we de balans opmaken. Ik vrees dat de zware regen- en sneeuwval op sommige plaatsen voor grote overlast gaat zorgen.''

In de overige skigebieden worden minder problemen verwacht. In Vorarlberg, Beieren, Salzburgerland en het noorden van Tirol is zelfs sprake van uitstekend wintersportweer.

AFP

