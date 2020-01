Tot 7 centimeter sneeuw op komst in Ardennen RL HR

27 januari 2020

06u22

Bron: Belga, Noodweerbenelux 4 Weernieuws Na een lange droge periode bepaalt een actieve depressie deze week het weerbeeld in West-Europa. Dat zal voor een dik pak sneeuw zorgen in de Alpen, maar niet alleen daar. Ook in de Ardennen kan dinsdag en woensdag tot 7 centimeter sneeuw vallen.

De straalstroom heeft een meer west-oost positie aangenomen en zorgt deze week voor actief depressie-weer in West-Europa, meldt Noodweerbenelux. De koude lucht passeert ook in België en zorgt ervoor dat de regenbuien op dinsdag en woensdag in de Ardennen een winters karakter kunnen aannemen.

“Boven 400 meter kan er droge sneeuw vallen met lokaal een sneeuwdek van 7 cm op de hoogste toppen van ons land”, aldus de weerdienst. Wie wil genieten van het witte goud moet snel zijn, want donderdag smelt alle sneeuw alweer weg. In Vlaanderen blijft de neerslag voornamelijk als regen vallen, al is een natte sneeuwvlok tijdens de nacht- en ochtendperiode niet uitgesloten.

Dik pak sneeuw in de Alpen

“In de Franse Alpen kan lokaal tot 1 meter sneeuw vallen”, aldus NoodweerBenelux. Elders langsheen de noordkant van de Alpen liggen de hoeveelheden rond 30-50 cm en hier en daar nog wat meer. De aangevoerde lucht is koud genoeg, waardoor de sneeuwgrens dinsdag-woensdag beneden 1000 meter zakt. “Dat is een ideaal scenario in de aanloop naar de belangrijkste wintersportweken van het jaar. Afgelopen dagen/weken was het immers vrij droog.”

Regenzone

Het KMI verwacht vandaag veel wolkenvelden. Eerst is de kans op een bui vrij beperkt. In de loop van de dag beïnvloedt een regenzone in het centrum en het oosten van het land het weer. Over het noordwestelijke deel van het land vallen er dan enkele buien. We halen maxima van 4 tot 9 graden bij een matige zuidzuidwestenwind, aldus het KMI.

Maandagavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt met buien. Op het einde van de nacht krijgen de buien een winters karakter in de Hoge Ardennen. Aan zee is er in de loop van de nacht kans op een donderslag en korrelhagel. De minima schommelen tussen 1 en 5 graden. De matige tot vrij krachtige zuidzuidwestenwind ruimt naar het zuidwesten. We verwachten rukwinden rond 50 tot 60 km/u, maar in Hoog-België kunnen ze oplopen tot 65 km/u of meer.

Dinsdag krijgen we meestal veel wolken met tussendoor ook enkele opklaringen. Soms vallen er buien, mogelijk met een donderslag en korrelhagel. In de Ardennen kunnen de buien nog winters zijn. De maxima liggen tussen 1 en 7 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan de kust soms een krachtige wind uit westzuidwest tot zuidwest. Windstoten tot 65 km/u of tijdens de buien nog meer zijn mogelijk. Dinsdagnacht verwachten we ten zuiden van Samber en Maas enkele buien van smeltende sneeuw of sneeuw.

Woensdag vallen er nog enkele buien in Hoog-België. Elders blijft het grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden. De matige en soms vrij krachtige westenwind krimpt naar het zuidwesten.

