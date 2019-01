Tot 5 centimeter sneeuw verwacht, code geel vanaf zes uur van kracht: “KMI waarschuwt voor gladheid” HA

22 januari 2019

02u00

Bron: NoodweerBenelux 582 Weernieuws We krijgen vandaag te maken met een echte winterprik. De gespecialiseerde weerdienst NoodweerBenelux verwacht een winterse neerslagzone die van west naar oost over ons land trekt. Het KMI voorspelt 2 tot 5 centimeter sneeuw in het hele land en waarschuwt voor gladheid. Vanaf 6 uur vanochtend is code geel van kracht. We krijgen vandaag te maken met een echte winterprik.

Het wordt vannacht bitterkoud, met minima die schommelen tussen ­-12 graden in de Hoge Venen en ­-2 graden aan zee. Een storing bereikt deze ochtends de kust en trekt vervolgens van west naar oost door het land. Het KMI verwacht 2 tot 5 centimeter sneeuw in zes uur tijd in het hele land.

Het KMI waarschuwt voor gladheid en activeert van 6 uur ‘s ochtends tot woensdag om 01 uur code geel. Dat betekent dat het gevaarlijk glad kan worden op de weg, waakzaamheid is dus geboden. Mobiliteitsorganisatie VAB raadt automobilisten aan om niet-dringende verplaatsingen uit te stellen.



De kust en de provincie West-Vlaanderen maken het eerst kennis met de winterse storing, nadien volgen Oost-Vlaanderen (vanaf 8 uur), Antwerpen en Vlaams-Brabant, en tot slot Limburg en Brussel. In Wallonië komen Henegouwen (vanaf 8 uur) en Waals-Brabant het eerst aan de beurt.



De maxima schommelen overdag tussen +1 en +4 graden in Laag- en Midden-België, en tussen 0 en -3 graden in de Ardennen.

Wie de sneeuwval wil opvolgen, kan terecht op deze handige sneeuwradar.

Kustregio blijft gevoelig voor winterse buien

Vanavondvallen er nog winterse buien die plaatselijk nog kunnen zorgen voor enkele centimeters verse sneeuw. Het gevaar voor gladheid blijft ook aanwezig in de nacht van dinsdag op woensdag. Aan de Belgische kust kan er lokaal opnieuw een tijdelijk sneeuwdek ontstaan met gladheid tot gevolg.

Woensdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele winterse buitjes. In de Ardennen blijft het zwaarbewolkt en kan er wat sneeuw vallen. We krijgen maxima van ­-1 tot +3 graden.

Ook Donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig, maar de kans op neerslag neemt verder af. Donderdag krijgen we de zon meer te zien. De maxima liggen rond -1 of -­2 graden in de Hoge Venen, rond +1 graad in het centrum en rond +3 of +4 graden aan de kust.

Zaterdag wordt het zachter met wat lichte neerslag vanaf de kust, onder de vorm van regen of smeltende sneeuw in het centrum en van sneeuw in de Ardennen. De maxima schommelen tussen -­1 en +5 graden. Zondag krijgen we regen op vele plaatsen, maar nog sneeuw op de Ardense hoogten, met maxima tussen 0 graden in de Ardennen en +4 graden in het centrum.

