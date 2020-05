Tot 40 graden in Turkije en Griekenland: eerste Europese hittegolf op komst

Weernieuws

Komende dagen zorgt de rechtstreekste aanvoer van zeer warme Afrikaanse luchtmassa’s voor de eerste hittegolf in Zuidoost Europa. In Griekenland en Turkije kunnen de temperaturen stijgen tot 35-40°C in de schaduw. “Het is zeer vroeg op het jaar dat het zo warm kan worden in deze landen en hangt rechtstreeks samen met het koele weer over West-Europa”, aldus Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux