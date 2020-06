Tot 32 graden warm, maar ook fel onweer op komst: “Kans op lokaal veel regen en hagelbollen van 3 cm” AW

26 juni 2020

06u28

Bron: Belga, Noodweerbenelux 8 Weernieuws De dag begint zonnig met geleidelijk meer hoge bewolking vanaf het zuidwesten. In de loop van de dag bollen ook stapelwolken op die hier en daar kunnen uitgroeien tot felle regen- en onweersbuien. Daarbij is er kans op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Vooral in het noorden en noordoosten kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Elders liggen de maxima rond 27 graden, voorspelt het KMI. Vanaf 14 uur geldt code geel, en dat zal later wellicht opgeschaald worden naar code oranje.



NoodweerBenelux verwacht een snelle stijging van de temperatuur met tegen het middaguur op meerdere plaatsen 30 graden of net iets meer. Waar een lokale bui ontstaat of meer bewolking aanwezig is, blijft het kwik iets lager. “Tussen 14 en 18 uur verwacht de weerdienst de eerste onweersbuien vanuit het noorden van Frankrijk. Ze trekken traag van zuid naar noord over ons land en hebben veel regen aan boord. Lokaal is wateroverlast niet uit te sluiten”, besluit Roose.



Dankzij de tropische hitte is er veel instabiliteit in de atmosfeer aanwezig. Elke onweersbui heeft ook de kracht om hagel te produceren. “Het is niet mogelijk om te zeggen waar de bui met hagel zal ontstaan, weermodellen geven een groot deel van België een stevige kans met een lichte voorkeur voor Wallonië. Indien het tot hagel komt bij onweer moeten we rekening houden met 1 à 3 centimeter”, besluit NoodweerBenelux.



‘s Avonds zal het vanuit het zuiden rustiger worden, waarbij de onweerskans opschuift naar Nederland. Maar in het tweede deel van de nacht nadert alweer een nieuwe onweerslijn onze omgeving. Volgens NoodweerBenelux is die vooral bestemd voor het zuidoosten tot oosten van België. Elders blijft de kans op onweer beperkt tot lokale exemplaren. “Deze onweerscellen kunnen nog steeds pittig zijn met kans op veel regen, hagel en windstoten. Morgen zal de weersituatie pas stabiliseren."

Je kan het onweer op de voet volgen via deze handige onweerradar.

Morgen wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Er is nog kans op plaatselijke onweersbuien. In de namiddag wordt het vanaf het westen grotendeels droog en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt nog zo'n 24 graden in het centrum van het land.

Zondag trekt een nieuwe storing vanaf het zuidoosten door het land. Hiermee gepaard gaand neemt de bewolking toe en krijgen we vooral in de namiddag over de oostelijke landshelft wat regen of (onweers)buien. Elders wordt het wisselend bewolkt en blijft het overwegend droog, al is een lokaal buitje niet uitgesloten. Het wordt koeler met maxima rond 20 graden in het centrum en er staat een goed voelbare zuidwestenwind.

Begin volgende week blijft het wisselvallig met soms wat regen en maxima rond 20 graden.

