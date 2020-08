Tot 27 graden aan zee, kleine kans op regen HAA

20 augustus 2020

06u16

Bron: Belga 0 Weernieuws We krijgen vandaag warm en gedeeltelijk bewolkt weer, met in het oosten van het land meer zon. Het blijft meestal droog, maar regen of een bui zijn niet uitgesloten. Aan zee wordt het tot 27 graden, in het zuiden van het land stijgt het kwik tot 32 graden. Dat meldt het KMI.

Volgende nacht is het eerst gedeeltelijk bewolkt. Later nemen de bewolking en de kans op regen geleidelijk toe vanaf de Franse grens. Het wordt een zachte nacht met minima tussen 18 en 20 graden aan zee en in de Ardennen, en tussen 20 en 22 graden in de andere streken.

Een golvende regenzone trekt morgen over het land. In de Ardennen is het onstabiel en nog vrij warm met kans op enkele onweersbuien. Over het westen van het land is de kans op regen kleiner. De temperaturen halen 23 graden aan zee en tot 28 graden in de Gaume, in Belgisch-Lotharingen op de grens met Frankrijk.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en trekken er enkele buien van west naar oost over het land. Het wordt wat frisser met maxima tussen 19 en 24 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig en vrij fris, met buien vanaf de kust. De maxima dalen naar waarden tussen 16 en 21 graden. Hetzelfde wisselvallige weer met kans op buien krijgen we maandag.

