Tot 245 km/u: krachtige tyfoon raast op Filipijnen af

27 oktober 2018

Een krachtige tyfoon stormt op het noorden van de Filipijnen af. Yutu bereikt momenteel windsnelheden van 200 kilometer per uur, met zelfs pieken tot 245 km/u.

De tyfoon zou dinsdag aan land gaan. Naast rukwinden is vanaf maandag ook overvloedige regenval te verwachten in de regio van Luzon. De weerdienst benadrukt dat een reis overzee ondernemen zeer riskant is.

De overheid roept de inwoners op om hun bezoeken aan de graven van hun dierbaren -naar aanleiding van Allerheiligen en allerzielen- te vervroegen. In september waren meer dan 100 mensen omgekomen door overstromingen, grondverschuivingen en andere ongevallen na de doortocht van de tyfoon Mangkhut.