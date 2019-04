Tot 19 graden dit weekend (maar ook regen en onweer mogelijk) kv

06 april 2019

06u35

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vandaag vrij zacht en overwegend droog, met wolken en opklaringen. Het zuiden van het land mag iets meer zonneschijn verwachten. In de Ardennen en aan zee liggen de maxima tussen 13 en 15 graden, in de andere streken tussen 15 en 17 graden. Dat meldt het KMI.

Vannacht is het wisselend bewolkt. Het blijft overwegend droog, maar op het einde van de nacht kunnen er enkele buien tot ontwikkeling komen. De minima liggen tussen 5 en 8 graden.

Morgen wordt het zacht, maar de onstabiliteit neemt toe. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen, en op sommige plaatsen kunnen buien vallen. In de loop van de namiddag kunnen deze intenser worden en is onweer mogelijk. De maxima liggen tussen 14 en 16 graden in de Ardennen en aan zee en tussen 17 en 19 graden in de andere streken.



Maandagochtend is er kans op mist. Overdag is het wisselend bewolkt met kans op buien. In het zuiden van het land is er meer bewolking en is de kans op regen en buien groter. De maxima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in het noorden van het land.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met geregeld buien. De maxima liggen rond 14 graden in het centrum van het land. Ook woensdag wordt het waarschijnlijk wisselvallig met soms veel wolkenvelden, waarin buien tot ontwikkeling komen. De maxima liggen rond 11 graden in het centrum.