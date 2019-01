Tot 10 graden, maar ook regen en wind Redactie

13 januari 2019

07u06

Bron: Belga 2 Weernieuws Vandaag wordt het zwaarbewolkt en soms nevelig met perioden van regen of aanvankelijk motregen, zo meldt het KMI. In de loop van de namiddag zijn er ook drogere perioden vanaf het noordwesten. Het is zacht voor de tijd van het jaar bij maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 10 graden over het westen.

Eerst schommelen de rukwinden rond 50 km/u, in de namiddag nemen ze toe tot 60 à 65 km/u en 's avonds lokaal tot 75 km/u. Vanavond vallen er regenbuien, eventueel hier en daar met korrelhagel. Tijdens de buien zijn er rukwinden tot 75 km/u mogelijk.

Vannacht is het wisselend tot zwaarbewolkt. Het wordt tijdelijk droger met minder buien, maar op het einde van de nacht vergroot de buienneiging opnieuw vanaf het noorden. In de Hoge Ardennen krijgen de buien naar morgenochtend toe een winters karakter. De minima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen, 4 of 5 graden in het centrum en 6 of 7 graden aan zee. De windstoten zwakken af tot 50 km/u.

Morgen is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met af en toe enkele buien. In de Ardennen zijn de buien soms winters van karakter. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden in het westen en het centrum van het land.

Dinsdag is het wisselend bewolkt en overwegend droog. In de loop van de namiddag komt er wat meer bewolking. Ook in de Ardennen is het bewolkter. De maxima schommelen tussen 2 en 7 graden.

Woensdag neemt de bewolking toe vanuit het westen van het land. In het binnenland komen er eerst nog opklaringen voor. Aan de kust valt er op het einde van de dag lichte regen. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Donderdagochtend ligt de storing nog over de oostelijke helft van het land met regen in Laag­-België en sneeuw op de Ardense hoogten. Vanuit het westen komen er opklaringen, maar ook nog enkele buien. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust.

Vrijdag en zaterdag is het meestal droog met wolkenvelden en opklaringen. Er blijft wel een kans op enkele winterse buien. Het wordt kouder met maxima rond 1 of 2 graden voor het centrum van het land en lichte nachtvorst op de meeste plaatsen.