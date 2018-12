Tot 10 centimeter sneeuw: KMI kondigt ‘code oranje’ af, ontdek hier hoeveel bij jou voorspeld is HR

15 december 2018

16u42

Bron: KMI 136 Weernieuws Er trekt vanavond en vannacht een storing over het land met sneeuw en smeltende sneeuw. Het KMI waarschuwt voor de winterse neerslag en kondigt ‘code geel’ af in heel het land. Op veel plaatsen in Vlaanderen valt wellicht een dun laagje sneeuw, in Wallonië kan tot 10 centimeter sneeuw vallen.

Vanaf zaterdag 17 uur tot zondag 11 uur is er sneeuw mogelijk, tijdens een storing die van west naar oost over het land trekt. Die brengt eerst smeltende sneeuw of sneeuw, later overgaand in regen. In de Ardennen valt er eerst sneeuw, later mogelijk aanvriezende regen.

In de provincies West Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Henegouwen, en Brabant verwacht het KMI een sneeuwdek tussen 0 en 1 centimeter.

In de provincies Namen en Limburg kan tussen 0 en 4 centimeter sneeuw vallen.

De provincies Luik en Luxemburg worden vrijwel zeker onder een wit laagje bedekt: daar verwacht het KMI tussen 2 en 10 centimeter sneeuw.

Aanvriezende regen op planten objecten mijn auto een ijspegel. En de wagen waar mee ik reed daarnet een aangevroren motorkap (foto). Ook trottoirs aan noordkanten kunnen lokaal gevaarlijk glad zijn nu. Te Varsenare @DDehenauw @frankdeboosere @GertCoone @Ward_Weerman pic.twitter.com/n51daHYP5q Miguel Goddeeris(@ GoddeerisMiguel) link

Gladde wegen

In West-Vlaanderen zijn er sinds zaterdagavond omstreeks 18 uur veel meldingen van ijzel en ijsregen. Het KMI waarschuwt ook voor gladde wegen. Dat gebeurt met ‘code geel’ in West-Vlaanderen. In de rest van het land geldt ‘code oranje’ en is het dus nog gevaarlijker.

‘Code geel’ betekent dat er lokale gladheid op de grond verwacht wordt”, klinkt de uitleg. “Deze situatie maakt het voetgangers en fietsers moeilijk. Het wegverkeer wordt vertraagd en kan zelfs gevaarlijk worden. Wees waakzaam.”

‘Code oranje’ betekent dat gladheid het verkeer erg kan bemoeilijken of stremmen en zeer gevaarlijk maken. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.

Wie tijdens het winterweer nog de baan op moet, is maar beter goed voorbereid. In deze aflevering van ‘Kijk Uit’ krijg je een aantal nuttige tips voor een veilige rit.

Strooidiensten rukken uit



Er zal ook preventief gestrooid worden vanavond en vannacht. “Onze strooidiensten staan klaar”, laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. “Als je de baan op moet, adviseren wij om voorzichtig te zijn en eventueel je verplaatsing uit te stellen.” Ook een aantal gemeenten heeft al laten weten dat ze hun strooidiensten op pad sturen.

