Tornado trekt spoor van vernieling in Duitsland, "maar ook bij ons kan dit" Bieke Cornillie

17 mei 2018

15u17 0 Weernieuws Duitsland werd gisteravond opgeschrikt door een tornado. De windhoos trok een spoor van vernieling door Viersen, een gemeente op amper 50 kilometer van de Belgische grens. "Dit zal in de toekomst nog meer voorkomen", klinkt het bij experts.

Een kolkende wind die onderweg bomen ontwortelde en honderden dakpannen afrukte: het leverde indrukwekkende en angstaanjagende beelden op. Het zijn filmpjes die we doorgaans enkel vanuit Amerika of tropische gebieden te zien krijgen, maar deze keer raasde de tornado door het Duitse Viersen. Een 23-jarige man viel uit zijn wagen en raakte zwaargewond door vallende takken en een brandweerman kreeg een elektrische schok. Tal van huizen in de gemeente zijn op amper een kwartier tijd dermate beschadigd dat ze voorlopig onbewoonbaar zijn.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN