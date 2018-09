Tornado raast over Canada en laat spoor van vernieling achter Daimy Van den Eede

23 september 2018

10u47

Bron: VTM NIEUWS 0

Een tornado heeft gisteren een spoor van vernieling achtergelaten in het zuidoosten van Canada. Vooral de steden Ottawa en Gatineau werden zwaar getroffen. Op beelden is te zien hoe afval in het rond vliegt. Premier Justin Trudeau raadde iedereen aan “veilig thuis te blijven”, ook na de tornado.