Tornado aan de grond eerder deze middag in Ekeren Redactie

05 oktober 2020

20u49

Bron: NoodweerBenelux

Deze namiddag heeft een kort en krachtig onweer boven de provincie Antwerpen gezorgd voor imposante wolkenformaties. In Ekeren werden zelfs bovenstaande beelden gemaakt waarbij we duidelijk een trechter naar het aardoppervlak zien gaan. Volgens de gespecialiseerde weerdienst NoodweerBenelux gaat het hier om een zogenaamde “supercell”. Deze buien gaan vaak gepaard met felle windstoten, hagel en overvloedig veel regen. In zeldzame gevallen ontstaat zelfs een windhoos zoals op de beelden duidelijk te herkennen valt.

Zijn windhozen zeldzaam in de Benelux?

NoodweerBenelux meldt dat windhozen van dit type eerder zeldzaam zijn in ons land. We zien vaak de hoogste kansen optreden tijdens het zomerseizoen wanneer de hoge temperaturen een flinke instabiliteit veroorzaken. “Vandaag waren de omstandigheden vooral qua windschering optimaal. Dan hoeven in principe geen hoge maxima bereikt te worden”, aldus Nicolas Roose.