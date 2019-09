Tokio maakt zich op voor tropische cycloon Faxai jv

08 september 2019

07u48

Bron: AFP 2 Weernieuws Tokio maakt zich op voor de doortocht vanavond van de tropische cycloon Faxai. De Japanse autoriteiten waarschuwen voor hevige wind en regenval die een "historisch" niveau kan bereiken.

Volgens het Japan Meteorologisch Agentschap zal de tyfoon, met windvlagen tot 216 km/u, tussen zondagavond en maandagochtend aan land gaan aan de kust van Tokio. Het agentschap waarschuwt in een statement voor "windstoten, sterke golven, aardverschuivingen en overstromingen".

"Historische" niveaus wind en regen kunnen worden geregistreerd, aldus Naoji Nakamura, hoofd van het Meteorologisch Agentschap, aan de pers.

De tyfoon heeft al invloed gehad op het transport in de regio. De Japanse spoorwegmaatschappij heeft de annulering aangekondigd van ongeveer vijftig hogesnelheidstreinen die Tokio verbinden met steden in het midden en westen van Japan. Veerboten in de Baai van Tokio zijn ook geannuleerd.

Dertig vluchten zullen aan het einde van de dag aan de grond blijven, terwijl sommige kustwegen werden gesloten in Kanagawa, evenals ten westen van Tokio, volgens lokale media.



Vanochtend (1 uur GMT) bevond Faxai zich nabij het eiland Hachijojima, ten zuiden van Tokio in de Stille Oceaan. De tyfoon is met een snelheid van 30 km/u onderweg naar het noordwesten.