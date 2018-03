Toenemende stapelwolken brengen buien mee lva

31 maart 2018

07u00

Bron: Belga 0 Weernieuws Na een droge ochtend komen er na de middag buien tot ontwikkeling. Ook zondag en begin volgende week hou je de paraplu best bij de hand. De temperaturen klimmen vanaf maandag wel richting 15 graden. Dat meldt het KMI.

Zaterdagochtend is het dus overal droog met wolkenvelden en mooie zonnige perioden. Geleidelijk verschijnen er meer stapelwolken, die in de namiddag kunnen uitgroeien tot buien, mogelijk met onweer. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden. De wind waait zwak en soms matig uit het zuiden, ruimend naar het zuidwesten.

In de nacht van zaterdag op zondag blijven er buien over het land trekken. In de Ardennen kan er lokaal wat smeltende sneeuw vallen. De minima gaan van +1 in de Hoge Venen tot +5 graden aan de kust.

Zondag is er veel bewolking met soms wat opklaringen. Nu en dan kunnen er buien tot ontwikkeling komen.De maxima liggen tussen 4 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 7 en 10 graden elders.

Op paasmaandag wordt het naar verwachting zwaarbewolkt met regen. De meeste neerslag zou voor het westen van het land zijn. 's Namiddags wordt het droger vanaf de Franse grens. De minima liggen tussen 9 en 16 graden.

Van dinsdag tot donderdag zullen we ons vermoedelijk meestal in zachte, maar onstabiele lucht bevinden met restanten van storingen erin. We krijgen dan ook geregeld regen of buien. Dinsdag en woensdag kunnen de temperaturen tot 15 of 16 graden klimmen.