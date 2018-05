Tips: wat moet ik doen bij bliksem (en wat vooral niet)? Delphine Vandenabeele

27 mei 2018

07u21

Bron: VTM Nieuws 0 Weernieuws De afgelopen dagen werden gekenmerkt door verschillende onweersbuien en ook de komende dagen is er dagelijks kans op donder en bliksem. Kom je in het oog van de storm terecht, dan vermijd je beter open plaatsen, hoge en metalen voorwerpen. We lijsten wat tips voor je op.

Driesecondenregel

Doorgaans zie je bij onweer eerst een flits en hoor je dan de donder. Het aantal seconden tussen beide fenomenen moet je door drie delen om het aantal kilometer te kennen dat je van een bliksem verwijderd bent. Tel je minder dan tien seconden, dan is de bui erg dichtbij en kan je beter schuilen. De temperatuur van een bliksemschicht kan namelijk tot 30.000 graden oplopen, dus je vermijd beter elke inslag.

Schuilplaatsen

Open velden, open water of andere open plaatsen veroorzaken bij onweer het grootste gevaar. Kan je niet op tijd beschutting zoeken, dan neem je best de veiligheidshouding aan. Ga daarvoor gehurkt zitten, met de armen om de knieën. Leg je zeker niet plat op de grond.

Kan je wel schuilen, dan trek je beter een stevig gebouw in, weg van de ramen, of schuil je in een auto met metalen koetswerk. Bushokjes, carports of golfkarretjes bieden bijgevolg geen bescherming.

Vermijd hoge voorwerpen

Personen of voorwerpen die boven de omgeving uitsteken, hebben het meeste risico om door een blikseminslag getroffen te worden. Het is dus belangrijk om uit de buurt te blijven van hoge zaken als bomen, lantaarnpalen, torens en hoogspanningsleidingen.

Metalen voorwerpen

Metalen voorwerpen werken bij blikseminslagen dan weer als geleider. Dat is waarom tentstokken, paraplu’s, fietsen, hengels, hekwerk of afsluitingen gevaarlijk kunnen zijn.

Binnenshuis

Ook wie tijdens het onweer binnen zit, kan enkele voorzorgsmaatregelen nemen om blikseminslagen te vermijden. Trek bijvoorbeeld alle stekkers uit het stopcontact, want de bliksem kan via elektrische stroom geleiden en brand veroorzaken in bekabelde toestellen. Ook bellen met een vaste telefoon stel je om die reden beter uit.