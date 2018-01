Tienduizenden gezinnen zonder stroom door sneeuw in Noorwegen LB

12u24

Bron: ANP 1 Twitter Weernieuws Zware sneeuwval heeft in het zuiden van Noorwegen geleid tot stroomuitval en chaos op wegen en vliegvelden. Bijna 20.000 huishoudens hebben geen elektriciteit, meldden de Noorse autoriteiten.

Scholen in de regio Telemark ten zuidwesten van de hoofdstad Oslo werden gesloten. In verschillende gebouwen waren de verlichting en verwarming uitgevallen, meldt het televisiestation NRK. De kinderen werden naar huis gestuurd.

Ook talrijke wegen in het bergachtige gebied zijn gesloten. Op de luchthaven van Torp in Sandefjord kunnen de start- en landingsbanen pas in de voormiddag worden vrijgegeven. Ook de grote luchthaven Gardermoen in Oslo waarschuwde voor vertragingen en annuleringen van vluchten.

