Terrasjesweer voor de boeg: vandaag en morgen tot 18 graden kg

29 maart 2019

06u48 0 Weernieuws Je zou het weekend al kunnen inzetten met een terrasje. Vandaag stijgt het kwik plaatselijk tot 18 graden, net zoals op zaterdag. Het blijft droog met mogelijk wat bewolking.

Vandaag is er eerst nog nevel en mist en laaghangende bewolking mogelijk, vooral in het westen en het zuiden. In de loop van de voormiddag wordt het overal zonnig en beginnen we stralend aan deze zachte lentedag.



Tijdens de namiddag ontstaan er wat meer stapelwolken, die kunnen uitgroeien tot dikkere exemplaren, maar het blijft droog. De temperaturen klimmen tot lokaal 18 graden in het binnenland. Aan zee blijft het wat frisser met 12 graden en steekt er een zeewind op, met mogelijk ook zeemist die dichterbij komt.



Vanavond verdwijnen de stapelwolken en aanvankelijk wordt het helder in het hele land. In de loop van de nacht zijn er weer wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen dalen tot minimaal 6 graden in Vlaanderen. In de Ardennen wordt het kouder, met minima tussen 1 en 4 graden.

Zonnige zaterdag

Een hogedrukgebied dat al heel even voor droger weer zorgt, schuift wat verder over onze streken. Daardoor wordt het ook zonniger.



Zo wordt het zaterdag vrij zonnig met vooral hoge wolkenvelden. Het wordt zacht, met middagtemperaturen rond 17 of 18 graden en er staat een zwakke wind.



Zondag is het ‘s ochtends zwaarbewolkt met mogelijk een drupje regen. Na de middag zonniger. Gevoelig frisser weer, met maxima rond 11 graden en een schrale noordoostenwind.



Maandag nog een zonnige dag, met gemiddeld 12 graden en een matige oostenwind.

