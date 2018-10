Temperatuur verbreekt tweede dag op rij record: 23,8 graden, warmste 14 oktober sinds begin metingen HR

14 oktober 2018

15u14

Bron: Belga 0 Weernieuws We beleven zondag de warmste 14 oktober uit de geschiedenis sinds de waarnemingen bij het KMI in Ukkel worden bijgehouden, sinds 1901 dus.

"Met 23,8 graden Celsius in Ukkel is het dagrecord van de warmste 14 oktober gebroken", zo tweet weerman David Dehenauw. Het record stond totnogtoe genoteerd op de 14 oktober van 1990 met 23,4 graden Celsius.

Zaterdag werd ook al het dagrecord voor 13 oktober in Ukkel verbroken, met 25,6 graden.