Temperatuur stijgt tot 32 graden in Alaska: record verpulverd KVDS

05 juli 2019

20u29

Bron: Belga 2 Weernieuws In Anchorage - de grootste stad van de Amerikaanse staat Alaska - is gisteren een recordtemperatuur gemeten van 32 graden. Dat heeft het Amerikaanse nationale weerbureau getweet. Het vorige record was 50 jaar oud en lag op 29,4 graden.

Normaal gezien is de gemiddelde maximumtemperatuur voor een 4de juli in Anchorage 18,3 graden, volgens de meteorologen van de Amerikaanse National Weather Service.

Voorjaar

Alaska had in het voorjaar al warmterecords gebroken. Dat gebeurde in de Arctische zone, die zeer gevoelig is voor klimaatverandering. Volgens wetenschappers warmt Alaska twee keer zo snel op als het mondiale gemiddelde. Van "1901 tot 2016 stegen de gemiddelde temperaturen in de Verenigde Staten met 1 graad Celsius, terwijl ze in Alaska met 2,6 graden stegen", verklaarde Rick Thoman, een expert van het Alaska Climate Policy and Assessment Center, in april.





"Verschillende andere historische records zijn gebroken op verschillende observatieplaatsen in het zuiden van Alaska", voegde de NWS er vanochtend nog aan toe.