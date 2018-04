Temperatuur gaat deze week bergaf, vanaf woensdag weer regen TK

23 april 2018

06u38

Bron: Belga 0 Weernieuws In het zuidoosten van het land is het vanochtend nog zwaarbewolkt met mogelijk een laatste druppel regen. Elders is het droog met brede opklaringen, meldt het KMI. In de loop van de dag neemt de bewolking overal toe, maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 13 of 14 graden aan zee en in de Ardennen en 17 of 18 graden in de Kempen. De wind waait matig en aan zee af en toe vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Vanavond komen er overal brede opklaringen. In de loop van de nacht schuift er veel hoge bewolking over het land. De minima liggen tussen 4 graden in Hoog-België en 9 of 10 graden aan zee. De wind waait meestal matig uit westzuidwest, krimpend naar zuidwest.

Morgen begint droog met opklaringen en sluierwolken. In het noordwesten is er al meer bewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en verwachten we hoofdzakelijk in de kuststreek en het noordwesten van het land wat lichte regen. Elders blijft het grotendeels droog. Maxima tussen 14 graden aan zee en 18 graden in de Kempen bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Overmorgen trekt een koufront over het land met zwaarbewolkt en regenachtig weer. Aan de achterzijde van het front wordt het na de middag eerder wisselend bewolkt met nog enkele buien. De maxima liggen tussen 13 en 16 graden, bij een meestal matige wind uit westelijke richtingen.

