Temperaturen tot 22 graden, wel kans op onweer IB

09 april 2018

06u48

Bron: Belga 0 Weernieuws De dag begint vandaag op de meeste plaatsen droog met zon in het oosten. In het westen is het eerst grijs met laaghangende bewolking, nevel of mist. In het midden van het land regent het licht op vele plaatsen. In de loop van de dag trekt de regenband geleidelijk naar de kust. Elders ontwikkelt er zich meer en meer stapelbewolking en vergroot ook de kans op een bui.

De temperaturen in het binnenland stijgen tussen 17 en 22 graden. Aan zee blijven door een matige wind uit noordelijke richtingen de temperaturen steken tussen 9 en 12 graden en blijft het mogelijk mistig. Het KMI waarschuwt ook voor felle regen- en onweersbuien in de avond.

Maandagavond en -nacht ontwikkelen er zich vanaf het zuidoosten meer en fellere buien die kunnen gepaard gaan met onweer. In de loop van de nacht wordt het droog vanaf de Ardennen en verschijnen er opklaringen. De minima liggen tussen 7 of 8 graden aan zee en in Hoog-België, en tussen 10 à 12 graden in het centrum.

Dinsdagochtend is het eerst droog en gedeeltelijk bewolkt. Na de middag trekt een regen- en buienzone van Frankrijk via de oostelijke helft van ons land naar Nederland. In het westen is een bui niet uitgesloten maar blijft het de meeste tijd droog. Op het einde van de dag verschijnen er opnieuw opklaringen vanaf de Franse grens. De maxima gaan van 11 tot 17 graden.

Woensdag krijgen we droog weer met mooie zonnige perioden en sluierwolken. Nabij de Nederlandse grens kunnen er enkele buien vallen maar de kans lijkt voorlopig beperkt. Het wordt aangenaam warm tussen 14 en 18 graden bij een zwakke en veranderlijke wind. Aan zee kan er in de namiddag wel een zeebries opsteken.

Donderdag en vrijdag trekt vanuit Frankrijk hoogtdepressie met koude bovenluchte over onze streken en wordt het onstabiel: in de voormiddag is het telkens overwegend droog en vrij zonnig, na de middag wordt het wisselvallig met buien en kans op onweer. De maxima liggen tussen 13 en plaatselijk 19 graden.

Meer over Frankrijk

weer

Nederland

Ardennen

KMI

België