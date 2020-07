Temperaturen gaan de hoogte in met zaterdag maxima boven de 30 graden AW

27 juli 2020

06u15

Bron: Belga 74 Weernieuws Vandaag kan er op sommige plaatsen, vooral in Vlaanderen, nog wat regen vallen. Later op de dag volgen opklaringen en wordt het behoorlijk warm met maxima tot 29 graden. Dat meldt het KMI. Vanaf woensdag wordt het droger en zaterdag kan het kwik tot boven de 30 graden klimmen.

Vandaag trekt er een warmtefront over het land met veel bewolking en zeker in Vlaanderen nog kans op regen. In de loop van de dag komen er opklaringen vanaf de Franse grens. In Vlaanderen gaat de temperatuur richting 27 of 28 graden en in Belgisch Lotharingen zelfs naar 29 graden.



Ook morgen kunnen er eerst nog enkele buien vallen, vooral dan over het oosten van het land. Later wordt het wisselend bewolkt en dikwijls droog. De maxima liggen dan wat lager en schommelen tussen 20 of 21 graden aan zee tot 22 of 23 graden in het centrum van het land.



Vanaf woensdag wordt het dan droger en stap voor stap ook warmer. Woensdag schommelt het kwik nog rond de 20 à 22 graden, maar de dagen nadien gaat dat omhoog tot zelfs boven de 30 graden op zaterdag. Maar dan wordt het weer wel minder stabiel met mogelijke enkele lokale onweersbuien. Zondag wordt het frisser met kans op enkele buien.